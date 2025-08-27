У Службі освітньої безпеки в школах 7 з 10 офіцерів - жінки

Близько 70% офіцерів Служби освітньої безпеки, які працюють в школах, - це жінки. Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Деталі

"Ми дивимося на рівень професіоналізму під час відбору наших кандидатів, а не на гендер. Але дійсно так сталося, що більшість, хто хотів йти в нашу службу, - це жінки. Тому в нас приблизно 70% - це жінки", - сказала Ситник.

Клименко назвав умови для мобілізації поліцейських на війну

Доповнення

У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах.

Начальниця Управління організації СОБ повідомляла, що школи продовжують звертатися щодо залучення офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори попередили пронесення до закладів освіти понад 20 вибухонебезпечних предметів.