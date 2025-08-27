У Службі освітньої безпеки в школах 7 з 10 офіцерів - жінки

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:35 • 274 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 12267 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 83233 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 56267 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 123759 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 144680 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 144530 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57992 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153592 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 64122 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
64%
751мм
Популярнi новини
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 8154 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 12362 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 12588 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 10352 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 4014 перегляди
Публікації
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 274 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 48158 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 46395 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 123759 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 144530 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Суми
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 13106 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 63758 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 114896 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 137023 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64658 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Боєприпаси
Долар США
Гривня

У Службі освітньої безпеки в школах 7 з 10 офіцерів - жінки

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник повідомила, що близько 70% офіцерів Служби освітньої безпеки – жінки. У 2025-2026 навчальному році офіцери працюватимуть у 3000 українських шкіл.

У Службі освітньої безпеки в школах 7 з 10 офіцерів - жінки

Близько 70% офіцерів Служби освітньої безпеки, які працюють в школах, - це жінки. Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Деталі

"Ми дивимося на рівень професіоналізму під час відбору наших кандидатів, а не на гендер. Але дійсно так сталося, що більшість, хто хотів йти в нашу службу, - це жінки. Тому в нас приблизно 70% - це жінки", - сказала Ситник.

Клименко назвав умови для мобілізації поліцейських на війну 04.01.24, 14:14 • 26875 переглядiв

Доповнення

У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах.

Начальниця Управління організації СОБ повідомляла, що школи продовжують звертатися щодо залучення офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори попередили пронесення до закладів освіти понад 20 вибухонебезпечних предметів.

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта
Боєприпаси
Освіта
Національна поліція України
Україна