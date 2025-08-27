У Службі освітньої безпеки в школах 7 з 10 офіцерів - жінки
Київ • УНН
Начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник повідомила, що близько 70% офіцерів Служби освітньої безпеки – жінки. У 2025-2026 навчальному році офіцери працюватимуть у 3000 українських шкіл.
Деталі
"Ми дивимося на рівень професіоналізму під час відбору наших кандидатів, а не на гендер. Але дійсно так сталося, що більшість, хто хотів йти в нашу службу, - це жінки. Тому в нас приблизно 70% - це жінки", - сказала Ситник.
Доповнення
У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах.
Начальниця Управління організації СОБ повідомляла, що школи продовжують звертатися щодо залучення офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори попередили пронесення до закладів освіти понад 20 вибухонебезпечних предметів.