Клименко назвав умови для мобілізації поліцейських на війну
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліція готова взяти до рук зброю, якщо це буде потрібно.
Якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону, якого цитує МВС, передає УНН.
Деталі
У поліції служить зараз 98 тисяч поліцейських. До повномасштабної війни вони рівномірно були розосереджені по всій території держави
За його словами, з початком вторгнення почалися тектонічні рухи. І тепер в зоні бойових дій і в прифронтових територіях, а це - 900 км від Чернігівщини на півночі до Миколаївщини на півдні - несуть службу в посиленому режимі 35 тисяч поліцейських.
"Ще 5 тисяч поліцейських у лавах бригади "Лють", - уточнив Клименко.
Клименко повідомив, що решта забезпечують правопорядок в країні, борються з криміналом і забезпечують порядок на дорогах, реагують на звернення громадян.
"Якщо до вторгнення на кожні 10 тисяч населення в Україні було по 23-26 поліцейських, то тепер тільки в деокупованих прифронтових областях цей показник становить 100", - зазначив Міністр, додавши, що коло обов’язків і завдань у поліцейських зросло на 80%. Тобто практично вдвічі.
При цьому кількість поліцейських не збільшилася, набори до поліції не проводились, бо ми розуміємо, що країні зараз важко
Він заявив, що якщо ситуація буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять. І нагадав перші місяці вторгнення, коли практично на всіх оперативних напрямках поліцейські давали відсіч російським окупантам у складі зведених загонів.
Якщо ситуація буде розвиватися так в країні, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити
Доповнення
Профільний парламентський комітет розпочав сьогодні розгляд нового законопроєкту про мобілізацію, обговорення буде тривати декілька днів.