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Клименко назвав умови для мобілізації поліцейських на війну 

Клименко назвав умови для мобілізації поліцейських на війну 

Київ • УНН

 • 26868 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліція готова взяти до рук зброю, якщо це буде потрібно.

Якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону, якого цитує МВС, передає УНН

Деталі

У поліції служить зараз 98 тисяч поліцейських. До повномасштабної війни вони рівномірно були розосереджені по всій території держави

- сказав Клименко. 

За його словами, з початком вторгнення почалися тектонічні рухи. І тепер в зоні бойових дій і в прифронтових територіях, а це - 900 км  від Чернігівщини на півночі до Миколаївщини на півдні -  несуть службу в посиленому режимі 35 тисяч поліцейських. 

"Ще 5 тисяч поліцейських у лавах бригади "Лють", - уточнив Клименко. 

Клименко повідомив, що решта забезпечують правопорядок в країні, борються з криміналом і забезпечують порядок на дорогах, реагують на звернення громадян.

"Якщо до вторгнення на кожні 10 тисяч населення в Україні було по 23-26 поліцейських, то тепер тільки в деокупованих прифронтових областях цей показник становить 100", - зазначив Міністр, додавши, що коло обов’язків і завдань у поліцейських зросло на 80%. Тобто практично вдвічі. 

При цьому кількість поліцейських не збільшилася, набори до поліції не проводились, бо ми розуміємо, що країні зараз важко

- наголосив Клименко. 

Він заявив, що якщо ситуація буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять. І нагадав перші місяці вторгнення, коли практично на всіх оперативних напрямках поліцейські давали відсіч російським окупантам у складі зведених загонів.

Якщо ситуація буде розвиватися так в країні, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити

- сказав Клименко. 

Доповнення 

Профільний парламентський комітет розпочав сьогодні розгляд нового законопроєкту про мобілізацію, обговорення буде тривати декілька днів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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