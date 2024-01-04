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На комітеті сьогодні розпочали розгляд нового законопроекту про мобілізацію - Арахамія

На комітеті сьогодні розпочали розгляд нового законопроекту про мобілізацію - Арахамія

Київ • УНН

 • 27798 перегляди

Парламентський комітет розпочинає розгляд нового законопроекту про мобілізацію

Профільний парламентський комітет розпочав сьогодні розгляд нового законопроекту про мобілізацію, обговорення буде тривати декілька днів, повідомив голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія, пише УНН.

Сьогодні на комітеті розпочали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів

- повідомив Арахамія у Telegram.

З його слів, у депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, "для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умєров". "Буду повідомляти про хід розгляду законопроекту в комітеті", - вказав Арахамія.

Законопроект про мобілізацію: у Раді планують напрацювати компромісний варіант02.01.24, 15:45 • 111762 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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