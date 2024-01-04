На комитете сегодня начали рассмотрение нового законопроекта о мобилизации - Арахамия
Киев • УНН
Парламентский комитет начинает рассмотрение нового законопроекта о мобилизации
Профильный парламентский комитет начал сегодня рассмотрение нового законопроекта о мобилизации, обсуждение будет длиться несколько дней, сообщил глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия, пишет УНН.
Сегодня на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны будет продолжаться несколько дней
По его словам, у депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, "для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров". "Буду сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете", - указал Арахамия.
Законопроект о мобилизации: в Раде планируют наработать компромиссный вариант02.01.24, 15:45 • 111761 просмотр