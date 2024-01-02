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Законопроект про мобілізацію: у Раді планують напрацювати компромісний варіант

Законопроект про мобілізацію: у Раді планують напрацювати компромісний варіант

Київ • УНН

 • 111762 перегляди

Український законопроект про мобілізацію не буде проголосований у початковому вигляді. Буде напрацьована компромісна версія.

Законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в оригінальному вигляді. Парламентарі планують розпочати роботу з напрацювання компромісного варіанту проекту закону. Про це в ефірі телемарафону заявила народний депутат, заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає УНН.

Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект про мобілізацію не буде виноситися на голосування. Я думаю, це буде комітетська версія. Є профільний Комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робоча група буде працювати над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію, який би дозволив його проголосувати у сесійній залі 

- сказала Кравчук.

Вона додала, що законопроект викликає певні занепокоєння стосовно корупційних норм, а також те, що він був розкритикований Уповноваженим з прав людини.

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Крім того, Кравчук наголосила, що люди мають відчувати справедливий підхід до мобілізації, а також бійці, які зараз на фронті, мають розуміти, коли їх змінять.

"Але мають прийти підготовлені, навчені люди", - зазначила нардеп.

Нагадаємо

25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в такому вигляді, як пропонує уряд. Проект закону буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

Павло Башинський

Павло Башинський

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