Законопроект про мобілізацію: у Раді планують напрацювати компромісний варіант
Київ • УНН
Український законопроект про мобілізацію не буде проголосований у початковому вигляді. Буде напрацьована компромісна версія.
Законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в оригінальному вигляді. Парламентарі планують розпочати роботу з напрацювання компромісного варіанту проекту закону. Про це в ефірі телемарафону заявила народний депутат, заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає УНН.
Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект про мобілізацію не буде виноситися на голосування. Я думаю, це буде комітетська версія. Є профільний Комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робоча група буде працювати над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію, який би дозволив його проголосувати у сесійній залі
Вона додала, що законопроект викликає певні занепокоєння стосовно корупційних норм, а також те, що він був розкритикований Уповноваженим з прав людини.
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Крім того, Кравчук наголосила, що люди мають відчувати справедливий підхід до мобілізації, а також бійці, які зараз на фронті, мають розуміти, коли їх змінять.
"Але мають прийти підготовлені, навчені люди", - зазначила нардеп.
Нагадаємо
25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.
Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, законопроект про мобілізацію, який вніс у Верховну Раду Кабінет міністрів, не буде проголосовано в такому вигляді, як пропонує уряд. Проект закону буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.