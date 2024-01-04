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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Клименко назвал условия для мобилизации полицейских на войну

Клименко назвал условия для мобилизации полицейских на войну

Киев • УНН

 • 26860 просмотра

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что полиция готова взять в руки оружие, если это потребуется.

Если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, которого цитирует МВД, передает УНН

Детали

В полиции служит сейчас 98 тысяч полицейских. До полномасштабной войны они равномерно были рассредоточены по всей территории государства

- сказал Клименко. 

По его словам, с началом вторжения начались тектонические движения. И теперь в зоне боевых действий и в прифронтовых территориях, а это - 900 км  от Черниговщины на севере до Николаевщины на юге -  несут службу в усиленном режиме 35 тысяч полицейских. 

"Еще 5 тысяч полицейских в рядах бригады "Ярость", - уточнил Клименко. 

Клименко сообщил, что остальные обеспечивают правопорядок в стране, борются с криминалом и обеспечивают порядок на дорогах, реагируют на обращения граждан.

"Если до вторжения на каждые 10 тысяч населения в Украине было по 23-26 полицейских, то теперь только в деоккупированных прифронтовых областях этот показатель составляет 100", - отметил Министр, добавив, что круг обязанностей и задач у полицейских вырос на 80%. То есть практически вдвое. 

При этом количество полицейских не увеличилось, наборы в полицию не проводились, потому что мы понимаем, что стране сейчас трудно

- подчеркнул Клименко. 

Он заявил, что если ситуация будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают. И напомнил первые месяцы вторжения, когда практически на всех оперативных направлениях полицейские давали отпор российским оккупантам в составе сводных отрядов.

Если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать к оружию, то мы готовы это сделать

- сказал Клименко. 

Дополнение 

Профильный парламентский комитет начал сегодня рассмотрение нового законопроекта о мобилизации, обсуждение будет длиться несколько дней. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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