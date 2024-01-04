Клименко назвал условия для мобилизации полицейских на войну

Если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, которого цитирует МВД, передает УНН.

Детали

В полиции служит сейчас 98 тысяч полицейских. До полномасштабной войны они равномерно были рассредоточены по всей территории государства - сказал Клименко.

По его словам, с началом вторжения начались тектонические движения. И теперь в зоне боевых действий и в прифронтовых территориях, а это - 900 км от Черниговщины на севере до Николаевщины на юге - несут службу в усиленном режиме 35 тысяч полицейских.

"Еще 5 тысяч полицейских в рядах бригады "Ярость", - уточнил Клименко.

Клименко сообщил, что остальные обеспечивают правопорядок в стране, борются с криминалом и обеспечивают порядок на дорогах, реагируют на обращения граждан.

"Если до вторжения на каждые 10 тысяч населения в Украине было по 23-26 полицейских, то теперь только в деоккупированных прифронтовых областях этот показатель составляет 100", - отметил Министр, добавив, что круг обязанностей и задач у полицейских вырос на 80%. То есть практически вдвое.

При этом количество полицейских не увеличилось, наборы в полицию не проводились, потому что мы понимаем, что стране сейчас трудно - подчеркнул Клименко.

Он заявил, что если ситуация будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают. И напомнил первые месяцы вторжения, когда практически на всех оперативных направлениях полицейские давали отпор российским оккупантам в составе сводных отрядов.

Если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать к оружию, то мы готовы это сделать - сказал Клименко.

Дополнение

Профильный парламентский комитет начал сегодня рассмотрение нового законопроекта о мобилизации, обсуждение будет длиться несколько дней.