Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО
Киев • УНН
Нидерланды выделяют 500 млн евро на финансирование как минимум одного полного комплекта американских систем ПВО и боеприпасов для Украины. Это часть пакета поддержки в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL).
Об этом заявила генеральный директор по европейским вопросам МИД Нидерландов Хелена Баккер во время пресс-конференции в Одессе, передает УНН.
Недавно Нидерланды объявили о пакете поддержки в размере 500 млн евро в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL – ред.). Этим пакетом Нидерланды профинансируют по меньшей мере один полный комплект критических американских систем ПВО и боеприпасов для защиты Украины
Дополнение
25 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с канадским коллегой Дэвидом МакГинти, где обсудил инвестиции в производство дронов, поблагодарил за $1 млрд помощи, $500 млн на американское вооружение для Украины в рамках программы PURL.