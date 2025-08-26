Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

Об этом заявила генеральный директор по европейским вопросам МИД Нидерландов Хелена Баккер во время пресс-конференции в Одессе, передает УНН.

Недавно Нидерланды объявили о пакете поддержки в размере 500 млн евро в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL – ред.). Этим пакетом Нидерланды профинансируют по меньшей мере один полный комплект критических американских систем ПВО и боеприпасов для защиты Украины