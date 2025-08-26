Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 3466 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 29206 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 64083 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 34092 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 60217 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 32146 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 118079 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 56165 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53756 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 177346 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
48%
749мм
Популярные новости
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 91568 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 86136 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 47293 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 30021 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 13085 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 3964 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 29154 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 60140 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 86361 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 118024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Харьков
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 13173 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 47511 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 91780 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 42342 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 169968 просмотра
Актуальное
Гривна
Доллар США
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат
Евро

Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Нидерланды выделяют 500 млн евро на финансирование как минимум одного полного комплекта американских систем ПВО и боеприпасов для Украины. Это часть пакета поддержки в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL).

Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

Об этом заявила генеральный директор по европейским вопросам МИД Нидерландов Хелена Баккер во время пресс-конференции в Одессе, передает УНН.

Недавно Нидерланды объявили о пакете поддержки в размере 500 млн евро в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL – ред.). Этим пакетом Нидерланды профинансируют по меньшей мере один полный комплект критических американских систем ПВО и боеприпасов для защиты Украины

- заявила Баккер.

Дополнение

25 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с канадским коллегой Дэвидом МакГинти, где обсудил инвестиции в производство дронов, поблагодарил за $1 млрд помощи, $500 млн на американское вооружение для Украины в рамках программы PURL.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Боеприпасы
Евро
Доллар США
Зенитная война
MIM-104 Patriot
Канада
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Беспилотный летательный аппарат
Одесса