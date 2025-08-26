Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО

Про це заявила генеральна директорка з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллена Баккер під час пресконференції в Одесі, передає УНН.

Нещодавно Нідерланди оголосили про пакет підтримки у розмірі 500 млн євро в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL – ред.). Цим пакетом Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект критичних американських систем ППО та боєприпасів для захисту України - заявила Баккер.

Доповнення

25 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем під час його першого візиту до України. Обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL.