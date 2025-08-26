Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 3176 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 27613 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 61536 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 32947 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 58042 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 31169 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 116475 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 55873 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53659 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177250 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
48%
749мм
Популярнi новини
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 89717 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 83718 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 45381 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 28749 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 12301 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 3682 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 27557 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 57956 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 84274 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 116419 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 12493 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 45819 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 90148 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 41830 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 168462 перегляди
Актуальне
Гривня
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Євро

Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Нідерланди виділяють 500 млн євро на фінансування щонайменше одного повного комплекту американських систем ППО та боєприпасів для України. Це частина пакета підтримки в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL).

Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО

Про це заявила генеральна директорка з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллена Баккер під час пресконференції в Одесі, передає УНН.

Нещодавно Нідерланди оголосили про пакет підтримки у розмірі 500 млн євро в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL – ред.). Цим пакетом Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект критичних американських систем ППО та боєприпасів для захисту України

- заявила Баккер.

Доповнення

25 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем під час його першого візиту до України. Обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Боєприпаси
Євро
Долар США
Протиповітряна оборона
MIM-104 Patriot
Канада
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат
Одеса