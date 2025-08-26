Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО
Київ • УНН
Нідерланди виділяють 500 млн євро на фінансування щонайменше одного повного комплекту американських систем ППО та боєприпасів для України. Це частина пакета підтримки в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL).
Про це заявила генеральна директорка з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллена Баккер під час пресконференції в Одесі, передає УНН.
Нещодавно Нідерланди оголосили про пакет підтримки у розмірі 500 млн євро в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL – ред.). Цим пакетом Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект критичних американських систем ППО та боєприпасів для захисту України
Доповнення
25 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем під час його першого візиту до України. Обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL.