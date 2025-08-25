$41.280.07
Завладение 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов: прокуроры передали дело в суд

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов направлено в Высший антикоррупционный суд.

Завладение 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов: прокуроры передали дело в суд

Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов прокуроры направили в Высший антикоррупционный суд после завершения досудебного расследования, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о деле, где фигурирует Александр Лиев, исполнявший обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, и менеджеры "Львовского арсенала".

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны Украины и представителей частного общества

- сообщили в прокуратуре.

Суть дела

Должностные лица Минобороны, по данным Офиса Генпрокурора, обвиняются в том, что они в составе организованной группы совместно с представителями ООО в августе 2022 года заключили государственный контракт на закупку оптовой партии вооружения - 100 тысяч минометных выстрелов.

"Предусмотренные подписанным контрактом средства в размере 1,34 млрд грн были переведены в полном объеме. Однако сам контракт был просрочен поставщиком, а необходимое вооружение в ВСУ так и не поступило", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Материалы в отношении двух других подозреваемых выделены в отдельные производства в связи с их розыском.

Напомним

По делу о поставке Министерству обороны непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн подозрение объявили Александру Лиеву, исполнявшему обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ.

Лилия Подоляк

