Завладение 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов: прокуроры передали дело в суд
Киев • УНН
Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов направлено в Высший антикоррупционный суд.
Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов прокуроры направили в Высший антикоррупционный суд после завершения досудебного расследования, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
По данным источников УНН, речь идет о деле, где фигурирует Александр Лиев, исполнявший обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, и менеджеры "Львовского арсенала".
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны Украины и представителей частного общества
Суть дела
Должностные лица Минобороны, по данным Офиса Генпрокурора, обвиняются в том, что они в составе организованной группы совместно с представителями ООО в августе 2022 года заключили государственный контракт на закупку оптовой партии вооружения - 100 тысяч минометных выстрелов.
"Предусмотренные подписанным контрактом средства в размере 1,34 млрд грн были переведены в полном объеме. Однако сам контракт был просрочен поставщиком, а необходимое вооружение в ВСУ так и не поступило", - говорится в сообщении.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
Материалы в отношении двух других подозреваемых выделены в отдельные производства в связи с их розыском.
Напомним
По делу о поставке Министерству обороны непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн подозрение объявили Александру Лиеву, исполнявшему обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ.