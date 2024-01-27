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СБУ викрила схему чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

СБУ викрила схему чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Київ • УНН

 • 31336 перегляди

Служба безпеки України викрила посадовців та керівників львівського "Арсеналу", які привласнили майже 1,5 мільярда гривень державних коштів, призначених для закупівлі боєприпасів. Зловмисники намагалися вивести гроші через схему із залученням фіктивних фірм, але викрадені кошти були вилучені та повернуті до держбюджету.

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній.

Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал".

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

йдеться у повідомленні СБУ

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Доповнення

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

За матеріалами Служби безпеки 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

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Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ затримала полковника ЗСУ та його спільника, які організували схему з відкатами на постачанні товарів до війська19.01.24, 15:46 • 23252 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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