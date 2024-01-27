СБУ разоблачила схему чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие высокопоставленные чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний.

Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал".

Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. говорится в сообщении СБУ

Остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

Дополнение

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке.

Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос об их возвращении в бюджет Украины.

По материалам Службы безопасности 5 фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В частности, подозрение получили: бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому сейчас он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для других фигурантов пока решается.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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