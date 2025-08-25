Заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів: прокурори передали справу до суду
Київ • УНН
Справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів скеровано до Вищого антикорупційного суду.
Справу заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів прокурори скерували до Вищого антикорупційного суду після завершення досудового розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.
За даними джерел УНН, ідеться про справу, де фігурує Олександр Лієв, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, та менеджери "Львівського арсеналу".
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадових осіб Міністерства оборони України та представників приватного товариства
Суть справи
Службові особи Міноборони, за даними Офісу Генпрокурора, обвинувачуються у тому, що вони в складі організованої групи спільно з представниками ТОВ у серпні 2022 року уклали державний контракт на закупівлю оптової партії озброєння - 100 тисяч мінометних пострілів.
"Передбачені підписаним контрактом кошти обсягом 1,34 млрд грн було переведено в повному обсязі. Проте, сам контракт було прострочено постачальником, а необхідне озброєння до ЗСУ так і не надійшло", - ідеться у повідомленні.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Матеріали щодо двох інших підозрюваних виділено в окремі провадження у зв’язку з їх розшуком.
Нагадаємо
У справі щодо постачання Міністерству оборони непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн підозру оголосили Олександру Лієву, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ.