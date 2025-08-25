$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 3004 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 2608 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 7496 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 81121 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 84482 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 44212 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 53147 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 60249 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48532 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40990 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів: прокурори передали справу до суду

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів: прокурори передали справу до суду

Справу заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів прокурори скерували до Вищого антикорупційного суду після завершення досудового розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

За даними джерел УНН, ідеться про справу, де фігурує Олександр Лієв, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, та менеджери "Львівського арсеналу".

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадових осіб Міністерства оборони України та представників приватного товариства

- повідомили у прокуратурі.

Суть справи

Службові особи Міноборони, за даними Офісу Генпрокурора, обвинувачуються у тому, що вони в складі організованої групи спільно з представниками ТОВ у серпні 2022 року уклали державний контракт на закупівлю оптової партії озброєння - 100 тисяч мінометних пострілів.

"Передбачені підписаним контрактом кошти обсягом 1,34 млрд грн було переведено в повному обсязі. Проте, сам контракт було прострочено постачальником, а необхідне озброєння до ЗСУ так і не надійшло", - ідеться у повідомленні.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Матеріали щодо двох інших підозрюваних виділено в окремі провадження у зв’язку з їх розшуком.

Нагадаємо

У справі щодо постачання Міністерству оборони непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн підозру оголосили Олександру Лієву, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Боєприпаси
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Генеральний прокурор (Україна)
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна