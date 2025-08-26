На Киевщине мужчина нашел ружье во время демонтажа старого дома 26 августа 2025
Киев • УНН
Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.
В Киевской области мужчина во время демонтажа старого дома нашел внутри охотничье ружье. Он обратился к правоохранителям, которые задекларировали находку, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
На днях в полицию на спецлинию "102" обратился житель Белоцерковщины и сообщил, что во время демонтажа старого дома обнаружил в нем охотничье гладкоствольное ружье. Мужчина изъявил желание его задекларировать
Офицеры полиции Таращанской общины сопроводили мужчину в разрешительную службу в городе Белая Церковь. В дальнейшем мужчина задекларировал находку в соответствии с процедурой декларирования оружия.
