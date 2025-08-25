Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії
Київ • УНН
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку з рушниці батька. Поліція розслідує обставини, затримано батька хлопчика.
У Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження, затримано батька хлопчика, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у поліції, 23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.
"Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла", - розповіли у поліції.
Батька хлопчика правоохоронці, як вказано, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Стосовно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).
Наразі, як повідомляється, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо
