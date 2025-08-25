$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 4726 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 9394 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 7358 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 20710 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 38289 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 37994 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 35588 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 49552 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 82675 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64654 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії

Київ • УНН

 • 146 перегляди

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку з рушниці батька. Поліція розслідує обставини, затримано батька хлопчика.

Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії

У Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження, затримано батька хлопчика, повідомили у ГУНП в області, пише УНН

Деталі

Як повідомили у поліції, 23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла", - розповіли у поліції.

Батька хлопчика правоохоронці, як вказано, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Стосовно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).

Наразі, як повідомляється, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що на Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку.

Юлія Шрамко

