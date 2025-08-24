На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Київ • УНН
На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив 6-річну дівчинку з незареєстрованої мисливської рушниці. Трагедія сталася під час гри, дівчинка померла у швидкій.
В одному з сіл Бориспільського району Київщини 7-річний хлопчик застрелив з рушниці сусідську дівчинку. Про це УНН стало відомо від представників місцевої влади.
Деталі
Трагедія сталася вчора. Шестирічна дівчинка гостювала вдома у сусідів та гралася з їхнім сином. Хлопчик під час гри взяв батькову мисливську рушницю та вистрелив. На жаль, пострілом він наніс смертельне поранення дівчинці, яка померла у кареті швидкої.
За попередньою інформацією, рушниця, з якої був здійснений смертельний постріл, не зареєстрована.
