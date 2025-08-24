$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
09:24 • 52 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 3164 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 10471 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 47906 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 51360 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28921 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53383 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34235 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35443 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26492 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.9м/с
47%
746мм
Популярнi новини
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 7976 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 16059 перегляди
У Республіці Сербській запланували референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти Додіка24 серпня, 01:20 • 3462 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 10117 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 13061 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 10475 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 47910 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 31494 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 44108 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 33115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 35443 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 22339 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23863 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26579 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33482 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
КАБ-500

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку

Київ • УНН

 • 52 перегляди

На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив 6-річну дівчинку з незареєстрованої мисливської рушниці. Трагедія сталася під час гри, дівчинка померла у швидкій.

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку

В одному з сіл Бориспільського району Київщини 7-річний хлопчик застрелив з рушниці сусідську дівчинку. Про це УНН стало відомо від представників місцевої влади.

Деталі

Трагедія сталася вчора. Шестирічна дівчинка  гостювала вдома у сусідів та гралася з їхнім сином. Хлопчик під час гри взяв батькову мисливську рушницю та вистрелив. На жаль, пострілом він наніс смертельне поранення дівчинці, яка померла у кареті швидкої.

За попередньою інформацією, рушниця, з якої був здійснений смертельний постріл, не зареєстрована.

На Київщині чоловік застрелив пса сусіда: тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення11.08.25, 15:28 • 6407 переглядiв

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Дитина
Київська область
Бориспіль