На Київщині чоловік застрелив пса сусіда: тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення
Київ • УНН
У селі Ровжі 59-річний чоловік застрелив алабая сусіда з мисливської зброї. Поліція повідомила йому про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.
У селі Ровжі на Вишгородщині 59-річний місцевий житель із мисливської зброї застрелив собаку породи алабай, що належав його сусідові. Поліція повідомила йому про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомила поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався наприкінці березня цього року. За попередніми даними, між чоловіками вже тривалий час існував конфлікт через утримання великого пса. Коли алабай випадково вибіг за межі подвір’я, його побачив сусід, який саме проїжджав повз.
Невдоволений перебуванням собаки на вулиці, 59-річний чоловік поїхав додому, взяв мисливський самозарядний карабін, повернувся та двічі вистрілив у тварину. Пес загинув на місці від вогнепальних поранень.
Правоохоронці оперативно прибули на місце події, зафіксували факт правопорушення та вилучили речові докази. Призначені експертизи мають підтвердити деталі інциденту.
За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
