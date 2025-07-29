Сказ у тварин на Київщині: виявлено 58 випадків, 27 у собак

У Київській області станом на сьогодні зареєстровано 58 випадків сказу. 27 випадків у собак й 19 у котів. В цілому по країні ситуація контрольована. Про це повідомив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Микола Сонько в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні у нас зареєстровано 58 випадків сказу на території Київської області. Зокрема, 27 випадків сказу у собак, 19 випадків у котів, 7 у лисиць, ще п'ять це інші тварини: велика рогата худоба, борсук та єнот - розповів Сонько.

За його словами, на Київщині з 27 собак, 12 були безпритульні, з 19 котів - дев'ять безпритульних, інші домашні.

Слід наголосити, що домашні були не вакциновані проти сказу - сказав Сонько.

Окрім того, він зазначив, що в цілому по країні ситуація контрольована.

За перше півріччя, за 6 місяців підтверджено 562 випадки сказу на території України. Це у порівнянні з антологічним періодом 2024 року на 49 випадків сказу менше - розповів Сонько.

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Доповнення

Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини повідомляла, що у зв'язку з підтвердженими випадками сказу на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів були запроваджені карантинні обмеження.