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40 уколів в живіт від сказу - це міф: Кузін розповів, що потрібно робити у випадку укусу тварин

40 уколів в живіт від сказу - це міф: Кузін розповів, що потрібно робити у випадку укусу тварин

Київ • УНН

 • 19026 перегляди

В Україні вакцинація проти сказу потребує лише 5 уколів, а не 40, і пацієнти отримують необхідне щеплення з першого дня звернення до мережі антирабічних медичних центрів у разі укусу невідомої тварини.

Для антирабічної вакцинації проти сказу потрібно лише 5 уколів, а не 40. Важливо швидко звернутися до лікаря при укусі невідомої тварини. В Україні діє мережа центрів антирабічної медичної допомоги, де пацієнт отримує необхідну вакцинацію з першого дня звернення. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми всі пам'ятаємо з дитинства, що це 40 уколів в живіт, дуже страшно, але насправді це 5 уколів, і вакцинація призначається лише в тому випадку, коли є дійсно високо ризикований контакт" - каже Кузін

Він зазначає, що коли немає інформації про тварину, зокрема щодо її вакцинації, і неможливо відстежити стан її здоров'я після укусу, важливо якомога швидше звернутися до лікаря. Це необхідно для ефективного надання медичної допомоги.

"Ще один важливий момент: для ефективного надання антирабічної допомоги в країні працює мережа центрів надання антирабічної медичної допомоги. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я та департаментів охорони здоров'я. У цих центрах спеціально розподіляється антирабічна вакцина, і при зверненні до них буде лікар, який призначить курс лікування. Вже з першого дня звернення пацієнт отримає перше або нульове щеплення з п'яти необхідних" - додав Кузін.

Нагадаємо

Через воєнний стан, що обмежує пероральну вакцинацію диких тварин від сказу та імунізацію домашніх тварин, в Україні у 2023 році спостерігалося зростання випадків сказу серед тварин у 2,3 рази порівняно з 2022 роком.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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