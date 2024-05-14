40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных

Для антирабической вакцинации против бешенства нужно всего 5 уколов, а не 40. Важно быстро обратиться к врачу при укусе неизвестного животного. В Украине действует сеть центров антирабической медицинской помощи, где пациент получает необходимую вакцинацию с первого дня обращения. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы все помним с детства, что это 40 уколов в живот, очень страшно, но на самом деле это 5 уколов, и вакцинация назначается только в том случае, когда есть действительно высоко рискованный контакт" - сказал Кузин.

Он отмечает, что когда нет информации о животном, в частности относительно его вакцинации, и невозможно отследить состояние его здоровья после укуса, важно как можно скорее обратиться к врачу. Это необходимо для эффективного оказания медицинской помощи.

"Еще один важный момент: для эффективного оказания антирабической помощи в стране работает сеть центров оказания антирабической медицинской помощи. Их перечень можно найти на сайте Министерства здравоохранения и департаментов здравоохранения. В этих центрах специально распределяется антирабическая вакцина, и при обращении к ним будет врач, который назначит курс лечения. Уже с первого дня обращения пациент получит первую или нулевую прививку из пяти необходимых", - добавил Кузин.

Напомним

Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.