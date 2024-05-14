40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных

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Венгрия выступает против нового пакета санкций ЕС в отношении российского газа, пообещав блокировать любые меры, которые могут повысить цены на энергоносители в Европе.
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Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук
Продолжаются активные боевые действия в районах населенных пунктов на северной границе Харьковской области с привлечением подразделений спецназначения Национальной гвардии Украины "Омега" для проведения контрударных действий, противодействия диверсионным группам, а также с применением беспилотников для нанесения ударов по бронетехнике и пехоте противника.
Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду должностных лиц объявлены подозрения
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На оккупированной Луганщине россияне разворачивают дополнительные морги - Центр сопротивления
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Ситуация в энергетике: сегодня снова рекордный импорт и более длинные ограничения для промышленности
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Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб
Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.
В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана
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