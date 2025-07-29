Бешенство у животных на Киевщине: выявлено 58 случаев, 27 у собак
Киев • УНН
На Киевщине зарегистрировано 58 случаев бешенства, из них 27 у собак и 19 у кошек. Всего по Украине за первое полугодие подтверждено 562 случая, что на 49 меньше, чем в прошлом году.
В Киевской области на сегодня зарегистрировано 58 случаев бешенства. 27 случаев у собак и 19 у кошек. В целом по стране ситуация контролируемая. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Николай Сонько в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На сегодня у нас зарегистрировано 58 случаев бешенства на территории Киевской области. В частности, 27 случаев бешенства у собак, 19 случаев у кошек, 7 у лисиц, еще пять это другие животные: крупный рогатый скот, барсук и енот
По его словам, на Киевщине из 27 собак, 12 были бездомные, из 19 кошек - девять бездомных, остальные домашние.
Следует отметить, что домашние были не вакцинированы против бешенства
Кроме того, он отметил, что в целом по стране ситуация контролируемая.
За первое полугодие, за 6 месяцев подтверждено 562 случая бешенства на территории Украины. Это по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 49 случаев бешенства меньше
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Дополнение
Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины сообщала, что в связи с подтвержденными случаями бешенства на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов были введены карантинные ограничения.