На Киевщине мужчина застрелил пса соседа: теперь ему грозит до трех лет тюрьмы
Киев • УНН
В селе Ровжи 59-летний мужчина застрелил алабая соседа из охотничьего оружия. Полиция сообщила ему о подозрении в жестоком обращении с животными.
В селе Ровжи Вышгородского района 59-летний местный житель из охотничьего оружия застрелил собаку породы алабай, принадлежавшую его соседу. Полиция сообщила ему о подозрении в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в конце марта этого года. По предварительным данным, между мужчинами уже длительное время существовал конфликт из-за содержания крупного пса. Когда алабай случайно выбежал за пределы двора, его увидел сосед, который как раз проезжал мимо.
Недовольный пребыванием собаки на улице, 59-летний мужчина поехал домой, взял охотничий самозарядный карабин, вернулся и дважды выстрелил в животное. Пес погиб на месте от огнестрельных ранений.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, зафиксировали факт правонарушения и изъяли вещественные доказательства. Назначенные экспертизы должны подтвердить детали инцидента.
При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
