На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Киев • УНН
На Киевщине 7-летний мальчик смертельно ранил 6-летнюю девочку из незарегистрированного охотничьего ружья. Трагедия произошла во время игры, девочка умерла в скорой.
В одном из сел Бориспольского района Киевской области 7-летний мальчик застрелил из ружья соседскую девочку. Об этом УНН стало известно от представителей местной власти.
Детали
Трагедия произошла вчера. Шестилетняя девочка гостила дома у соседей и играла с их сыном. Мальчик во время игры взял отцовское охотничье ружье и выстрелил. К сожалению, выстрелом он нанес смертельное ранение девочке, которая умерла в карете скорой.
По предварительной информации, ружье, из которого был произведен смертельный выстрел, не зарегистрировано.
