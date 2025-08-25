Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедии
Киев • УНН
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю девочку из ружья отца. Полиция расследует обстоятельства, задержан отец мальчика.
В Киевской области полиция расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок после выстрела из ружья соседского мальчика, открыто уголовное производство, задержан отец мальчика, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, 23 августа около 16:00 в полицию обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания, с ранением руки.
"Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок умер", - рассказали в полиции.
Отца мальчика правоохранители, как указано, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении отца мальчика начали уголовное производство по фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас, как сообщается, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним
