Мужчина в Харьковской области пытался продать автомат и гранаты за 25 тысяч гривен
Киев • УНН
Правоохранители задержали мужчину, который продал автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним за 25 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
В Харьковской области правоохранители изъяли у мужчины автомат, корпуса гранат, а также два запала к ним. Оружие и боеприпасы правонарушитель продавал за 25 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Информация о незаконной продаже оружия и боеприпасов местным жителем была получена и отработана оперативниками Чугуевского районного управления полиции. Правоохранители задержали мужчину сразу после встречи с "клиентом"
Сотрудники уголовного розыска и следователи Чугуевского РУП совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры задокументировали факт сбыта 39-летним мужчиной оружия и боеприпасов.
В ходе проведенных мероприятий правоохранители изъяли автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним. За сбыт этого арсенала правонарушитель получил 25 тысяч гривен. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины
Санкция статьи предусматривает пребывание за решеткой сроком от трех до семи лет.
Дополнение
