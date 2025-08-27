Мужчина в Харьковской области пытался продать автомат и гранаты за 25 тысяч гривен

В Харьковской области правоохранители изъяли у мужчины автомат, корпуса гранат, а также два запала к ним. Оружие и боеприпасы правонарушитель продавал за 25 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Информация о незаконной продаже оружия и боеприпасов местным жителем была получена и отработана оперативниками Чугуевского районного управления полиции. Правоохранители задержали мужчину сразу после встречи с "клиентом" - сообщили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска и следователи Чугуевского РУП совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры задокументировали факт сбыта 39-летним мужчиной оружия и боеприпасов.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители изъяли автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним. За сбыт этого арсенала правонарушитель получил 25 тысяч гривен. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины - сообщили правоохранители.

Санкция статьи предусматривает пребывание за решеткой сроком от трех до семи лет.

Дополнение

Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.

Полиция Винницы установила мужчину, который объявлял минуту молчания с игрушечным пистолетом. Местный житель доставлен в подразделение.