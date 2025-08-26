У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання: зброя виявилася іграшковою - поліція
Київ • УНН
Поліція Вінниці встановила чоловіка, який оголошував хвилину мовчання з іграшковим пістолетом. Місцевий мешканець доставлений до підрозділу.
У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання, про що стало відомо з соцмережа, його особу встановили, зброя виявилася іграшковою, повідомили у вівторок у ГУНП у Вінницькій області, пише УНН.
Поліцейські встановили чоловіка, який з пістолетом оголошував хвилину мовчання у Вінниці – зброя іграшкова
Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами.
"Співробітники Вінницького райуправління оперативно встановили особу громадянина. Ним виявився місцевий мешканець. Він доставлений до підрозділу поліції", - зазначили у поліції.
