У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання: зброя виявилася іграшковою - поліція

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Поліція Вінниці встановила чоловіка, який оголошував хвилину мовчання з іграшковим пістолетом. Місцевий мешканець доставлений до підрозділу.

У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання: зброя виявилася іграшковою - поліція

У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання, про що стало відомо з соцмережа, його особу встановили, зброя виявилася іграшковою, повідомили у вівторок у ГУНП у Вінницькій області, пише УНН.

Поліцейські встановили чоловіка, який з пістолетом оголошував хвилину мовчання у Вінниці – зброя іграшкова

- повідомили у поліції.

Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами.

"Співробітники Вінницького райуправління оперативно встановили особу громадянина. Ним виявився місцевий мешканець. Він доставлений до підрозділу поліції", - зазначили у поліції.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Національна поліція України
Telegram
Вінницька область
Вінниця