В Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания: оружие оказалось игрушечным - полиция
Киев • УНН
Полиция Винницы установила мужчину, который объявлял минуту молчания с игрушечным пистолетом. Местный житель доставлен в подразделение.
В Виннице мужчина с пистолетом объявлял минуту молчания, о чем стало известно из соцсетей, его личность установили, оружие оказалось игрушечным, сообщили во вторник в ГУНП в Винницкой области, пишет УНН.
Полицейские установили мужчину, который с пистолетом объявлял минуту молчания в Виннице – оружие игрушечное
Видео об этом событии распространялось сегодня по Telegram-каналам.
"Сотрудники Винницкого райуправления оперативно установили личность гражданина. Им оказался местный житель. Он доставлен в подразделение полиции", - отметили в полиции.
