На Волыни разыскиваемого за самовольное оставление части мужчину задержали за взрыв и арсенал оружия дома

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

В Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв и повредил автомобиль. У него обнаружили арсенал оружия, включая тротиловую шашку.

На Волыни разыскиваемого за самовольное оставление части мужчину задержали за взрыв и арсенал оружия дома

В Ковеле Волынской области полицейские задержали мужчину за вызванный во дворе дома взрыв и арсенал оружия дома, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, 23 августа возле многоквартирного дома в Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв. В результате механические повреждения получили несколько автомобилей, к счастью, люди не травмировались.

"Как выяснилось, правонарушитель, 34-летний местный житель, сейчас находится в розыске, так как самовольно покинул воинскую часть", - сообщили в полиции.

Кроме этого, как указано, "по месту жительства мужчины полицейские провели неотложный обыск и изъяли реактивный сигнальный патрон, дымовую гранату иностранного производства, пневматический пистолет, тротиловую шашку, электродетонатор и патроны". Все это, по сообщению, изъяли и направили на экспертизы.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) и 263 (Незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины. 

Ему уже объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Тернополе произошел взрыв гранаты: двое погибших25.07.25, 13:36 • 3467 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Боеприпасы
Пистолет
Ручная граната
Национальная полиция Украины
Волынская область
Ковель