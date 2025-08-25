На Волыни разыскиваемого за самовольное оставление части мужчину задержали за взрыв и арсенал оружия дома
Киев • УНН
В Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв и повредил автомобиль. У него обнаружили арсенал оружия, включая тротиловую шашку.
В Ковеле Волынской области полицейские задержали мужчину за вызванный во дворе дома взрыв и арсенал оружия дома, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, 23 августа возле многоквартирного дома в Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв. В результате механические повреждения получили несколько автомобилей, к счастью, люди не травмировались.
"Как выяснилось, правонарушитель, 34-летний местный житель, сейчас находится в розыске, так как самовольно покинул воинскую часть", - сообщили в полиции.
Кроме этого, как указано, "по месту жительства мужчины полицейские провели неотложный обыск и изъяли реактивный сигнальный патрон, дымовую гранату иностранного производства, пневматический пистолет, тротиловую шашку, электродетонатор и патроны". Все это, по сообщению, изъяли и направили на экспертизы.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) и 263 (Незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.
Ему уже объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
