На Волині чоловіка у розшуку за СЗЧ затримали за вибух і арсенал зброї вдома

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У Ковелі чоловік кинув невідомий предмет, що спричинив вибух та пошкодив авто. У нього виявили арсенал зброї, включаючи тротилову шашку.

На Волині чоловіка у розшуку за СЗЧ затримали за вибух і арсенал зброї вдома

У Ковелі у Волинській області поліцейські затримали чоловіка за спричинений у дворі будинку вибух і арсенал зброї вдома, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, 23 серпня біля багатоквартирного будинку у Ковелі чоловік кинув невідомий предмет, який спричинив вибух. Внаслідок цього механічні ушкодження отримали декілька автомобілів, на щастя, люди не травмувалися.

"Як зʼясувалося, правопорушник, 34-річний місцевий мешканець, нині перебуває у розшуку, адже самовільно залишив військову частину", - повідомили у поліції.

Окрім цього, як вказано, "за місцем проживання чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук та вилучили реактивний сигнальний патрон, димову гранату іноземного виробництва, пневматичний пістолет, тротилову шашку, електродетонатор і набої". Усе це, за повідомленням, вилучили та скерували на експертизи.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) та 263 (Незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України. 

Йому вже оголосили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Юлія Шрамко

