В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование

Эксклюзив
11:41 • 3218 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 38827 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 65569 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 69270 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 37338 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 47246 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 56564 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 46873 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40345 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 79246 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 28920 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 30458 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 12382 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 34425 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 5772 просмотра
В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование

Киев • УНН

 • 86 просмотра

25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.

В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование

25 августа 2025 года в период времени с 11:20 до 12:00 ВС РФ совершили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил пять "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Четверо горожан, находившихся во время обстрела на улице, получили телесные повреждения. У мужчины 26 лет и трех женщин в возрасте 51, 74 и 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб

- говорится в сообщении.

 

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередач.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

