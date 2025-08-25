В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование
Киев • УНН
25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.
25 августа 2025 года в период времени с 11:20 до 12:00 ВС РФ совершили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил пять "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Четверо горожан, находившихся во время обстрела на улице, получили телесные повреждения. У мужчины 26 лет и трех женщин в возрасте 51, 74 и 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб
Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.
В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередач.
Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
