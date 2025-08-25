Поставляла фальсифицированное масло военным: в Одесской области разоблачена директор предприятия
Киев • УНН
Руководительнице предприятия сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Она планировала поставить 250 тонн некачественного масла воинским частям.
Подозрение сообщено руководительнице предприятия, которая, по данным следствия, зарабатывала на фальсифицированном масле и по "схеме" планировала поставить бойцам 250 тонн некачественного масла на десятки миллионов гривен. Передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
После проведенного расследования разоблачена директор одного из предприятий, которая организовала поставки некачественного сливочного масла для нужд бойцов Национальной гвардии.
Директору предприятия сейчас сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании заведомо поддельных документов (ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия, должностное лицо заключало договоры на поставку продукции воинским частям, которая не соответствовала установленным стандартам. Фигурантка, чтобы заработать на фальсифицированном масле, использовала "липовые" гарантийные документы относительно качества продукции. По такой схеме должностное лицо планировало поставить бойцам 250 тонн некачественного масла на десятки миллионов гривен.
За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
