Постачала фальсифіковане масло військовим: на Одещині викрито директорку підприємства
Київ • УНН
Керівниці підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Вона планувала поставити 250 тонн неякісного масла військовим частинам.
Підозру повідомлено керівниці підприємства, яка за даними слідства, заробляла на фальсифікованому маслі та за "схемою" планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень. Передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Після проведеного розслідування викрито директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії.
Директорці підприємства наразі повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень.
За скоєне посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Заступника міністра оборони та екснардепа викрито у масштабній афері із закупівлі військової форми через турецьку компанію.
Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн.