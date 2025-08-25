Постачала фальсифіковане масло військовим: на Одещині викрито директорку підприємства

$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 1686 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 32362 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 57072 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 60887 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 33349 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 43873 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 54504 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 45969 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40015 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 75045 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 26816 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 25082 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 26534 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 11047 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 30512 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 73690 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 24118 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 61862 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 45953 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 45628 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 47659 перегляди
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

Постачала фальсифіковане масло військовим: на Одещині викрито директорку підприємства

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Керівниці підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Вона планувала поставити 250 тонн неякісного масла військовим частинам.

Постачала фальсифіковане масло військовим: на Одещині викрито директорку підприємства

Підозру повідомлено керівниці підприємства, яка за даними слідства, заробляла на фальсифікованому маслі та за "схемою" планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень. Передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Після проведеного розслідування викрито директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії.

Директорці підприємства наразі повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень.

- ідеться у звіті. 

За скоєне посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Заступника міністра оборони та екснардепа викрито у масштабній афері із закупівлі військової форми через турецьку компанію

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн. 

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Одеська область
Національна гвардія України
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна