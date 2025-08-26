$41.430.15
До 13 лет лишения свободы приговорен винничанин, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю дочь

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Винничанин приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина систематически применял к ней психологическое и физическое насилие.

До 13 лет лишения свободы приговорен винничанин, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю дочь

Мужчина, который под предлогом воспитания дочери систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры Андреем Костиком, который представлял государственное обвинение в судебных заседаниях и отстаивал интересы несовершеннолетней потерпевшей, в суде доказана вина мужчины, который в течение почти года под предлогом воспитания дочери систематически применял в отношении нее психологическое и физическое насилие

- говорится в сообщении.

Он, как указывают прокуроры, беспричинно словесно оскорблял, унижал, угрожал физической расправой, ограничивал общение ребенка с родными и сверстниками.

А в ноябре 2021 года в салоне автомобиля изнасиловал собственную дочь

- указали в прокуратуре.

При назначении наказания прокурор просил суд учесть, что ранее неоднократно судимый мужчина совершил преступление в отношении собственной дочери в период испытательного срока.

Суд вынес приговор - винничанин приговорен к 13 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней дочери и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения

- подытожили прокуроры.

Кравченко допросил обвиняемого по делу об убийстве на фуникулере20.08.25, 17:47 • 4624 просмотра

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Боеприпасы
Ребенок
Винницкая область