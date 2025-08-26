До 13 років позбавлення волі засуджено вінничанина, який зґвалтував свою неповнолітню доньку

Чоловіка, який під приводом виховання доньки, систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство, засуджено до 13 років за ґратами.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура передає УНН.

Деталі

Заступником керівника Вінницької обласної прокуратури Андрієм Костіком, який представляв державне обвинувачення у судових засіданнях та відстоював інтереси неповнолітньої потерпілої, у суді доведено вину чоловіка, який упродовж майже року під приводом виховання доньки, систематично застосовував стосовно неї психологічне та фізичне насильство - ідеться у дописі.

Він, як вказують прокурори, безпричинно словесно ображав, принижував, погрожував фізичною розправою, обмежував спілкування дитини з рідними та однолітками.

А у листопаді 2021 року в салоні автомобіля зґвалтував власну доньку - вказали у прокуратурі.

При призначенні покарання прокурор просив суд врахувати, що раніше неодноразово судимий чоловік вчинив злочин стосовно власної доньки в період іспитового терміну.

Суд ухвалив вирок - вінничанина засуджено до 13 років ув'язнення за зґвалтування неповнолітньої доньки та зберігання вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу - підсумували прокурори.

