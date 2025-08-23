$41.220.16
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
22 серпня, 13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
22 серпня, 12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
22 серпня, 11:30
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
22 серпня, 11:01
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
22 серпня, 09:34
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
36 з 49 російських знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 56 перегляди

росія атакувала Україну 49 дронами Shahed та імітаторами. Сили ППО знешкодили 36 ворожих БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

36 з 49 російських знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 49 дронів, знешкоджено 36 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 серпня (із 22.40 22 серпня) ворог атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків23.08.25, 07:42 • 1668 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Донецька область
Сумська область
Протиповітряна оборона
Дніпропетровська область
Шахед 129
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Ковель
Україна