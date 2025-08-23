36 з 49 російських знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 49 дронів, знешкоджено 36 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 серпня (із 22.40 22 серпня) ворог атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків