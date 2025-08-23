36 из 49 российских обезврежены над Украиной

$41.220.16
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
22 августа, 09:34
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита
22 августа, 20:36
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома
22 августа, 23:14
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов
01:21
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине
01:51
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
03:12
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
06:00
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Европа
Белый дом
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18
Шахед-136
Футбол
Нефть
Шахед 129
Микоян МиГ-29

36 из 49 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 328 просмотра

россия атаковала Украину 49 дронами Shahed и имитаторами. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских БПЛА на севере, востоке и в центре страны.

36 из 49 российских обезврежены над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 49 дронов, обезврежено 36 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 августа (с 22.40 22 августа) враг атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков
23.08.25, 07:42

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Донецкая область
Сумская область
Зенитная война
Днепропетровская область
Шахед 129
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Ковель
Украина