36 из 49 российских обезврежены над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 49 дронами Shahed и имитаторами. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских БПЛА на севере, востоке и в центре страны.
россия ночью выпустила по Украине 49 дронов, обезврежено 36 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 августа (с 22.40 22 августа) враг атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях
