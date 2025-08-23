$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 20603 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 23806 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 18675 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 21177 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 21673 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12923 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 22364 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19959 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13657 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14625 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков

Киев • УНН

 • 10 просмотра

22 августа российские войска потеряли 840 солдат, 5 танков и 23 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 составляют 1075160 человек.

Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков

За сутки 22 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат, 5 танков и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1075160 (+840) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11129 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23164 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 31858 (+23)
          • РСЗО ‒ 1472 (0)
            • средства ПВО ‒ 1210 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52935 (+148)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59512 (+86)
                            • специальная техника ‒ 3944 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

