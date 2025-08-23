Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков
Киев • УНН
22 августа российские войска потеряли 840 солдат, 5 танков и 23 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 составляют 1075160 человек.
За сутки 22 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат, 5 танков и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1075160 (+840) человек ликвидировано
- танков ‒ 11129 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23164 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 31858 (+23)
- РСЗО ‒ 1472 (0)
- средства ПВО ‒ 1210 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 52935 (+148)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59512 (+86)
- специальная техника ‒ 3944 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения России в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
