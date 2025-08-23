Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків

$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 20678 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 23898 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 18747 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 21243 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 21729 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12928 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 22393 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19962 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13660 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14631 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань22 серпня, 19:27
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу 22 серпня, 19:53
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки23:14
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів22 серпня, 15:31
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Харківська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
Друга світова війна
Дія (сервіс)

Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків

Київ • УНН

 • 54 перегляди

22 серпня російські війська втратили 840 солдатів, 5 танків та 23 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 становлять 1075160 осіб.

Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків

За добу 22 серпня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів, 5 танків та 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1075160 (+840) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11129 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23164 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 31858 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1472 (0)
            • засоби ППО ‒ 1210 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52935 (+148)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59512 (+86)
                            • спеціальна техніка ‒ 3944 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

                              Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"21.08.25, 11:21 • 3958 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

