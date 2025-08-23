Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків
Київ • УНН
22 серпня російські війська втратили 840 солдатів, 5 танків та 23 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 становлять 1075160 осіб.
За добу 22 серпня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів, 5 танків та 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1075160 (+840) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11129 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23164 (+4)
- артилерійських систем ‒ 31858 (+23)
- РСЗВ ‒ 1472 (0)
- засоби ППО ‒ 1210 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 52935 (+148)
- крилаті ракети ‒ 3598 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59512 (+86)
- спеціальна техніка ‒ 3944 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
