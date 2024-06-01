Сил оборони уразили за добу уразили дві артилерійські системи та засіб ППО рф
Київ • УНН
За минулу добу повітряні сили та ракетні війська України завдали ударів по двох місцях збору російського особового складу, чотирьом пунктам управління, двом артилерійським системам, системі протиповітряної оборони, скупченню військової техніки та двом складам паливно-мастильних матеріалів.
Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили, зокрема два місця скупчення особового складу рф, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника та засіб ППО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника, засіб ППО, район зосередження військової техніки та дві бази пально-мастильних матеріалів
Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах у тому числі і з території російської федерації чотири ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 57 авіаударів із застосуванням 70 КАБів, задіяв 1303 дрони-камікадзе, з них дев’ять шахедів, 15 ланцетів і 1279 fpv-дронів, здійснив майже 3800 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню
Зазначається, що від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 шахедів і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.
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Тривають бойові зіткнення поблизу Сокола і Невельського, українські захисники запобігають просуванню росії на Покровському напрямку, а також відбивають атаки в інших районах.
Сили оборони відбили одну атаку рф поблизу Липців на Харківщині01.06.24, 11:42 • 24833 перегляди