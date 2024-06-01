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Тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського - Генштаб

Тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського - Генштаб

Київ • УНН

 • 25115 перегляди

Тривають бойові зіткнення поблизу Сокола і Невельського, українські захисники запобігають просуванню росії на Покровському напрямку, а також відбивають атаки в інших районах.

Українські військові на Покровському напрямку вживають заходів щодо недопущення просування росії. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Генштаб надає інформацію станом на 10:30 1 червня.

Повідомляється, що від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 шахедів і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України

- йдеться в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

  • На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки.  Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку з початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.
  • На Курахівському напрямку тривають шість боїв поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Водяного. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників.
  • На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.

Доповнення

На Харківському напрямку з початку доби українські військові відбили одну атаку противника поблизу Липців.

Ще плюс 1130 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.06.24, 07:33 • 30861 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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