Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Украинские военные на Покровском направлении принимают меры по недопущению продвижения россии. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 10: 30 1 июня.

Сообщается, что с начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением семи Кабов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из различных типов вооружения.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины - говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений неподалеку Раздолевки и Ивано-Дарьевки. потерь наших позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На украинском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Работиного. Потерь позиций не допущено.

Дополнение

На Харьковском направлении с начала суток украинские военные отбили одну атаку противника вблизи Липцев.

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