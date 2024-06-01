Сили оборони відбили одну атаку рф поблизу Липців на Харківщині
Київ • УНН
Сили оборони України відбили одну російську атаку під Липцями Харківської області. ЗСУ завдають противнику втрат, в тому числі знищивши 17 одиниць техніки і дві одиниці спецтехніки, а також пошкодивши три ворожі артилерійські системи.
На Харківському напрямку з початку доби українські військові відбили одну атаку противника поблизу Липців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Генштаб надає інформацію станом на 10:30 1 червня.
Повідомляється, що від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 шахедів і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.
На Харківському напрямку з початку доби нашими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі
Зазначається, що за вчорашню добу, за уточненими даними, ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.
Генштаб інформує, що на Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли.
За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль
Доповнення
31 травня Генштаб повідомляв, що ворог дещо активізувався на Харківському напрямку.
Окупанти постійно атакують Білогорівку - Лисогор01.06.24, 09:22 • 38671 перегляд