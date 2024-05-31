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Генштаб: ворог дещо активізувався на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

Генштаб: ворог дещо активізувався на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

Київ • УНН

 • 19971 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 42 бої, найбільша активність противника спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 16 атак російських загарбників.

З початку доби на фронті сталося вже 42 бої, російські війська дещо активізувалися на Харківському напрямку, найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 13:30 31 травня, пише УНН.

Деталі

"На даний час загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 42. З початку доби найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських окупантів, послідовно нищать ворога та його техніку", - повідомили у Генштабі.

Під вогнем ворожої артилерії з території російської федерації, як вказано, перебували прикордонні населені пункти Басівка Сумської та Клюси Чернігівської областей.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

Дещо активізувалися загарбники на Харківському напрямку. На цей час зафіксовано два бойові зіткнення. З району бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю відбито. Поблизу Вовчанська ще триває бій.

На Куп'янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагалися покращити положення неподалік Діброви. Сили оборони завадили цьому. Ворожу атаку відбито. Ситуація контрольована. Водночас російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сіверську (із застосуванням однієї КАБ), Дробишевому (із застосуванням двох КАБ) та Новоєгорівці (із застосуванням теж двох КАБ).

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до п'яти. Ворог продовжує атакувати в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Успіху не має.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак на позиції наших військ. Сім атак окупантів відбито в районах Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового. Ще дев’ять тривають поблизу Новоолександрівки, Сокола, Прогресу та Невельського.

Три рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку. Одну атаку наші оборонці успішно відбили. В напрямку Красногорівки ще тривають бої.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі атакували в районі Кринок. Успіху не мали.

На решті напрямків обстановка, як зазначається, без особливих змін.

Сирський: рф нарощує угруповання на напрямку головного удару на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву оборони30.05.24, 13:22 • 29513 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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