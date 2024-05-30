Сирський: рф нарощує угруповання на напрямку головного удару на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву оборони
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська нарощують угруповання на на напрямку головного удару на Харківщині, але цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу та прориву української оборони.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська, хоча й нарощують угруповання на напрямку головного удару у Харківській області, але цих сил "зараз недостатньо" для повномасштабного наступу і прориву української оборони, пише УНН.
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Сирський повідомив у Facebook, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку, "для підвищення оперативності в управлінні та вирішенні проблемних питань з нарощування наших сил та засобів на активних ділянках фронту".
Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Утім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони
До того ж, зі слів Головкома, "дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки". "Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей", - додав він.
"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - зазначив Сирський.
Звичайно, з його слів, все це не нові, "але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони". "Тому, передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ", - наголосив Сирський.
Окрім цього, зі слів Головкома, він "заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника".
"Проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника", - зазначив Сирський.
Генштаб: ворог перекидає на Харківський напрямок додаткові резерви з інших ділянок30.05.24, 12:20 • 20687 переглядiв