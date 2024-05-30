Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска, хотя и наращивают группировку на направлении главного удара в Харьковской области, этих сил "сейчас недостаточно" для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны, пишет УНН.

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Сырский сообщил в Facebook, что работал в бригадах и батальонах, ведущих оборону на Харьковском направлении, "для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию наших сил и средств на активных участках фронта".

Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны - указал Сырский.

К тому же, по словам Главкома, "действия врага осложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по переброске резервов на угрожающие направления". "Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей", - добавил он.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЕБом своих войск, маскировка и использование макетов", - отметил Сырский.

Конечно, по его словам, все это не новые, "но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны". "Поэтому, прежде всего принимаем неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ", - подчеркнул Сырский.

Кроме этого, по словам Головкома, он "заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника".

"Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали. Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника", - отметил Сырский.

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