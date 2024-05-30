Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска, хотя и наращивают группировку на направлении главного удара в Харьковской области, этих сил "сейчас недостаточно" для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны, пишет УНН.
Детали
Сырский сообщил в Facebook, что работал в бригадах и батальонах, ведущих оборону на Харьковском направлении, "для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию наших сил и средств на активных участках фронта".
Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов. Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны
К тому же, по словам Главкома, "действия врага осложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по переброске резервов на угрожающие направления". "Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей", - добавил он.
"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЕБом своих войск, маскировка и использование макетов", - отметил Сырский.
Конечно, по его словам, все это не новые, "но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны". "Поэтому, прежде всего принимаем неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ", - подчеркнул Сырский.
Кроме этого, по словам Головкома, он "заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника".
"Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали. Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника", - отметил Сырский.
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков30 мая 2024, 09:20 • 12039 просмотров
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Популярные
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни
Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"
Ирина " Чека "Цыбух, парамедикиня батальона" Госпитальеры " и бывшая журналистка, погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки
Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.
Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и белоруссии
Совет ЕС принял резолюцию о введении повышенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукты их переработки, импортируемые из россии и беларуси, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС и российский экспорт незаконно присвоенного украинского зерна.
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина
российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции силы обороны не потеряли.
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.