Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков
Киев • УНН
Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.
На фронте с начала этих суток произошло уже 28 боестолкновений, враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков. Также активизировался на Торецьком направлении, продолжается бой вблизи Курдюмовки. На Северском направлении враг совершил уже шесть попыток прорвать наши оборонительные рубежи, говорится в сводке Генштаба ВСУ за 10:30 30 мая, пишет УНН.
Сегодня, по состоянию на это время, произошло 28 боевых столкновений. Захватчики совершили 534 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов вооружений, в том числе – 11 из РСЗО. Также российские войска нанесли четыре авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и задействовали для своей безосновательной агрессии 63 дрона-камикадзе.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении отражена одна атака российских оккупантов от Мурома на Старицу. Потерь позиций не допущено.
Враг перебрасывает на это направление дополнительные резервы с других участков. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны
За минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 155 человек, из них 64 – безвозвратные, и 49 единиц вооружений и военной техники. Уничтожена одна артиллерийская система, 16 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены-один танк, одна РСЗО, семь артсистем и четыре автомобиля противника. Кроме того, поражены девять блиндажей и три склада боеприпасов.
На Купянском направлении с начала суток украинские защитники успешно отбили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.
Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 108 человек убитыми и ранеными. Среди прочего, уничтожен танк, склад боеприпасов и наземный дрон оккупантов.
На Лиманском направлении продолжается боевое столкновение в Серебрянском лесу.
На Северском направлении враг предпринял уже шесть попыток прорвать наши оборонительные рубежи. Украинские воины умелыми действиями отбили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Раздоловки.
На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали трем атакам противника. В районе Клещиевки штурм уже отбит. Продолжаются бои на локациях микрорайон Новый и Калиновка.
Враг активизировался на Торецком направлении. Сегодня продолжается боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потерь наших позиций не допущено, ситуация под контролем, заверили в Генштабе.
На Покровском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия российских захватчиков возле населенного пункта Сокол. С начала текущих суток потери оккупантов составляют уже 77 человек убитыми и ранеными. Помимо прочего, враг лишился двух танков и четырех боевых бронемашин.
Вчерашняя активность россиян на этом направлении привела к потере 264 человек, из них 124 – безвозвратные. Уничтожен один танк, шесть ББМ, средство РЭБ, два авто и миномет противника. Повреждены два танка и четыре боевые бронированные машины.
На Кураховском направлении сейчас происходило семь боевых столкновений. Отражены пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем Сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.
На Времовском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Старомайорское, а на Ореховском направлении – вблизи Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении, на плацдарме на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Олешковских песков.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Силы обороны принимают все меры для срыва преступных намерений противника. В соответствии с поставленными задачами работают наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем
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