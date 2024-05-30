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Генштаб: ворог перекидає на Харківський напрямок додаткові резерви з інших ділянок

Генштаб: ворог перекидає на Харківський напрямок додаткові резерви з інших ділянок

Київ • УНН

 • 20687 перегляди

Противник перекидає додаткові резерви з інших напрямків на Харківський напрямок і активізувався на Торецькому напрямку, з початку доби на фронті сталося 28 бойових зіткнень.

На фронті з початку цієї доби сталося вже 28 боєзіткнень, ворог перекидає на Харківський напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Також активізувався на Торецькому напрямку, триває бій поблизу Курдюмівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 10:30 30 травня, пише УНН.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 534 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь, у тому числі – 11 з РСЗВ. Також російські війська завдали чотири авіаудари із застосуванням семи керованих авіабомб і задіяли для своєї безпідставної агресії 63 дрони-камікадзе.

 - ідеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено.

Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони

- йдеться у повідомленні.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 155 осіб, із них 64 – безповоротні, та 49 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, одну РСЗВ, сім артсистем та чотири автомобілі противника. Крім того, уражено дев’ять бліндажів та три склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку з початку доби українські захисники успішно відбили атаку російських загарбників  у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 108 осіб вбитими та пораненими. Серед іншого, знищено танк, склад боєприпасів та наземний дрон окупантів.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка. 

Ворог активізувався на Торецькому напрямку. Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем, запевнили у Генштабі. 

На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл. Від початку поточної доби втрати окупантів становлять уже 77 осіб убитими й пораненими. Крім іншого, ворог позбувся двох танків і чотирьох бойових бронемашин.

Вчорашня активність росіян на цьому напрямку призвела до втрати 264 осіб, з них 124 – безповоротні. Знищено один танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два авто й міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку наразі відбувалося сім бойових зіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку триває бій у районі населеного пункту Старомайорське, а на Оріхівському напрямку – поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Олешківських Пісків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву злочинних намірів противника. Відповідно до поставлених завдань працюють наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем

- вказали у Генеральному штабі.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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