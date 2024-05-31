Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

С начала суток на фронте произошло уже 42 боя, российские войска несколько активизировались на Харьковском направлении, наибольшая активность противника наблюдается на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке на 13:30 31 мая, пишет УНН.

Детали

"В настоящее время общее количество боевых столкновений увеличилось до 42. С начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Покровском направлении. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, последовательно уничтожают врага и его технику", - сообщили в Генштабе.

Под огнем вражеской артиллерии с территории российской федерации, как указано, находились пограничные населенные пункты Басовка Сумской и Клюсы Черниговской областей.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

Несколько активизировались захватчики на Харьковском направлении. В настоящее время зафиксировано два боевых столкновения. Из района белгорода вражеские войска били двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску. Атака оккупантов на Старицу отражена. Вблизи Волчанска еще продолжается бой.

На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника неподалеку Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются возле Петропавловки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение неподалеку Дибровы. Силы обороны помешали этому. Вражеская атака отбита. Ситуация контролируемая. В то же время российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Северску (с применением одной КАБ), Дробышеву (с применением двух КАБ) и Новоегоровке (с применением тоже двух КАБ).

На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг продолжает атаковать в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки. Успеха не имеет.

На Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак на позиции наших войск. Семь атак оккупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Три раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении. Одну атаку наши защитники успешно отбили. В направлении Красногоровки еще продолжаются бои.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе рынок. Успеха не имели.

На остальных направлениях обстановка, как отмечается, без особых изменений.

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