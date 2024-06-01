Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток украинские военные отбили одну атаку противника вблизи Липцев. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 10: 30 1 июня.

Сообщается, что с начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением семи Кабов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения.

Генштаб информирует, что на Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За минувшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль - говорится в сообщении.

Дополнение

31 мая Генштаб сообщал, что враг несколько активизировался на Харьковском направлении.

Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор