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Силы обороны отразили одну атаку рф вблизи Липцев на Харьковщине
Силы обороны Украины отбили одну российскую атаку под Липцами Харьковской области. ВСУ наносят противнику потери, в том числе уничтожив 17 единиц техники и две единицы спецтехники, а также повредив три вражеские артиллерийские системы.
В Минэнерго предупредили о возможном изменении в графиках отключений света на сегодня из-за ночной атаки
Ночью россия атаковала энергетические объекты в 5 регионах, что может стать причиной потенциальных изменений в графиках отключения электроэнергии по Украине.
В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны
550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии россии. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.
За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых
россияне убили 2 местных жителей и ранили еще 8 человек в Донецкой области, обстреляв несколько населенных пунктов и повредив жилые и административные здания.
На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство
В Черкасской области во двор дома военнослужащего было брошено взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Члены его семьи не пострадали.
Атака на Львовщину: на одном из объектов критической инфраструктуры пострадало 4 человека
Четыре человека получили ранения в результате ночного нападения противника на объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры
Во время вражеской атаки в ночь на 1 июня шесть крылатых ракет поразили три объекта критически важной инфраструктуры во Львовской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР
Государственное бюро расследований изъяло средства на сумму более 2,9 млрд грн из онлайн-казино, связанных с представителями государства-агрессора.
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7
В результате вражеского обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погибли 7 человек, в том числе 4 мужчины и 3 женщины. Поисковые работы продолжаются.
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании
В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей