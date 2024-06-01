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Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор
российские оккупанты постоянно атакуют село Белогоровка в Луганской области, пытаясь прорвать там украинскую оборону.
Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование
Ночью россия атаковала две тепловые электростанции ДТЭК, повредив оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, восстановив 200-метров в буферную зону и направив на границу новые подразделения.
Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети
В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.
В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс
В Запорожье движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыто из-за ущерба, причиненного российским ракетным ударом, который также повредил более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА
Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 июня.
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов
Военно-воздушные силы Украины сбили 35 российских ракет и 46 беспилотников во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня.
Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины
Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, включая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую, во время ночной атаки 1 июня.
Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 546 ударов по Запорожской области, нанеся ракетные удары по 12 населенным пунктам, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, но никто из мирных жителей не пострадал.
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 508 780 человек личного состава и 7740 танков.