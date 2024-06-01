Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.