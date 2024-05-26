Біля Білогорівки рф робить спроби прорвати лінію оборони - Волошин

Біля Білогорівки російські окупанти роблять спроби прорвати лінію оборони українських військових. Населений пункт наразі перебуває під контролем Сил оборони.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі ситуація така, що ворог не полишає спроб, продовжує проводити штурмові дії в районі Часового Яру й околицях. На тому напрямку тривають інтенсивні бойові дії в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається зачепитися будь-якою ціною за місто, завдає артилерійські, ракетно-бомбові удари

Волошин зазначив, що збільшилася кількість штурмових дій поблизу Часового Яру.

На запитання, чи біля Білогорівки росіяни роблять спроби прорвати лінію оборони, Волошин відповів:

За словами Волошина, росія поширює дезінформацію, що Білогорівка "впала", Україна нібито її здала.

Інформація ця не підтверджується, кілька спроб у ворога були. Він намагається атакувати весь Тернівський напрямок колонами та м’ясними штурмами. Наші захисники там вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який має наміри хоч якось там просунутися вперед та закріпитися. Населений пункт наразі перебуває під контролем Сил оборони і ворог несе на тому напрямку великі втрати